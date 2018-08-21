Иран заявил о создании собственного истребителя

Он был представлен в присутствии президента Хасана Роухани, передают государственные СМИ этой страны. Утверждается, что самолёт под названием «Ковсар» полностью сделан в Иране. Отмечу, что под таким же названием в Иране выпускается противокорабельная ракета среднего радиуса действия.