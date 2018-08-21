Иран заявил о создании собственного истребителя
Он был представлен в присутствии президента Хасана Роухани, передают государственные СМИ этой страны. Утверждается, что самолёт под названием «Ковсар» полностью сделан в Иране. Отмечу, что под таким же названием в Иране выпускается противокорабельная ракета среднего радиуса действия.
Комментарии3
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zanzibar 21 августа 2018 | 08:22
заводится при крике Аллах Акбар?
vilingrad 21 августа 2018 | 08:29
Из говна, соломы и намаза. Пора русскому ВПК перестраиваться. Попов как соломы:)
vezdehod 21 августа 2018 | 08:44
Фанеру поставляет Россия.