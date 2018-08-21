Трамп готов рассмотреть возможность снятия с России санкций, если она будет взаимодействовать с США по Сирии и Украине
Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возможность снятия с России американских санкций, если Москва будет взаимодействовать с США по Сирии и Украине. В интервью агентству Reuters Трамп сказал, что обозначил это условие во время недавней встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки, но подчеркнул, что в принципе вопрос санкций не обсуждался.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
wrongway1 21 августа 2018 | 08:20
да...сча...прям снимет...прям единолично Трамп.. Вовика в засос пацалует
vezdehod 21 августа 2018 | 08:42
дядя Трамп готов ко всему. но за его спиной Конгресс и Сенат, которые Не разделяют его готовности.
y3emen1 21 августа 2018 | 08:24
ну, трамп может рассматривать что угодно, он человек временный, а вова -оно навсегда
ymnik29 21 августа 2018 | 08:27
Ха-ха ! Не он их вводил - не ему их снимать ! Еще один мнит себя императором .
antimalin 21 августа 2018 | 08:27
Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возможность снятия с России американских санкций, если Москва будет взаимодействовать с США по Сирии и Украине.
/////
Бесполезное заявление Трампа.
Теперь санкции может снять только Конгресс США.
Вообще понятие "взаимодействие" понимают в Вашингтоне весьма своебразно.
Взаимодействовать по-вашингтонски - значит выполнять их ультиматумы.
vilingrad 21 августа 2018 | 08:27
Блаблабла- слушай Трампа, превратишься в козла:)
santathefrosr 21 августа 2018 | 08:34
нах пшёл@!!!
avp235 21 августа 2018 | 08:34
..."если Москва будет взаимодействовать с США по Сирии и Украине", то есть выполнит все указания по выводу войск.
ufalo 21 августа 2018 | 09:26
Готов?!
Это же не сниму! Это лишь "готов".