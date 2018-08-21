Трамп готов рассмотреть возможность снятия с России санкций, если она будет взаимодействовать с США по Сирии и Украине

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возможность снятия с России американских санкций, если Москва будет взаимодействовать с США по Сирии и Украине. В интервью агентству Reuters Трамп сказал, что обозначил это условие во время недавней встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки, но подчеркнул, что в принципе вопрос санкций не обсуждался.