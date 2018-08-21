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08:15, 21 августа 2018

Трамп готов рассмотреть возможность снятия с России санкций, если она будет взаимодействовать с США по Сирии и Украине

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возможность снятия с России американских санкций, если Москва будет взаимодействовать с США по Сирии и Украине. В интервью агентству Reuters Трамп сказал, что обозначил это условие во время недавней встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки, но подчеркнул, что в принципе вопрос санкций не обсуждался.

Комментарии

9

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wrongway1 21 августа 2018 | 08:20

да...сча...прям снимет...прям единолично Трамп.. Вовика в засос пацалует

vezdehod 21 августа 2018 | 08:42

дядя Трамп готов ко всему. но за его спиной Конгресс и Сенат, которые Не разделяют его готовности.

y3emen1 21 августа 2018 | 08:24

ну, трамп может рассматривать что угодно, он человек временный, а вова -оно навсегда

ymnik29 21 августа 2018 | 08:27

Ха-ха ! Не он их вводил - не ему их снимать ! Еще один мнит себя императором .

antimalin 21 августа 2018 | 08:27

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть возможность снятия с России американских санкций, если Москва будет взаимодействовать с США по Сирии и Украине.
/////

Бесполезное заявление Трампа.
Теперь санкции может снять только Конгресс США.
Вообще понятие "взаимодействие" понимают в Вашингтоне весьма своебразно.
Взаимодействовать по-вашингтонски - значит выполнять их ультиматумы.

vilingrad 21 августа 2018 | 08:27

Блаблабла- слушай Трампа, превратишься в козла:)

santathefrosr 21 августа 2018 | 08:34

нах пшёл@!!!

avp235 21 августа 2018 | 08:34

..."если Москва будет взаимодействовать с США по Сирии и Украине", то есть выполнит все указания по выводу войск.

(комментарий скрыт)

ufalo 21 августа 2018 | 09:26

Готов?!
Это же не сниму! Это лишь "готов".

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