Минюст утвердил материальную форму поощрения граждан, помогающих полиции в раскрытии преступлений

Как пишет газета «КоммерсантЪ», размер вознаграждения может варьироваться от нескольких тысяч рублей до 10 миллионов. Как отмечает издание, действующие полицейские полагают, что среди граждан появятся настоящие «охотники» за злоумышленниками, а бывшие считают, что подобные выплаты могут привести к злоупотреблению со стороны самих стражей порядка.