Минюст утвердил материальную форму поощрения граждан, помогающих полиции в раскрытии преступлений
Как пишет газета «КоммерсантЪ», размер вознаграждения может варьироваться от нескольких тысяч рублей до 10 миллионов. Как отмечает издание, действующие полицейские полагают, что среди граждан появятся настоящие «охотники» за злоумышленниками, а бывшие считают, что подобные выплаты могут привести к злоупотреблению со стороны самих стражей порядка.
Комментарии15
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nemez1 21 августа 2018 | 08:19
Помогают убогим, союзникам, защитникам, боюсь, что полиция РФ не попадает ни под одну из категорий.
vezdehod 21 августа 2018 | 08:39
Стучать везде. стучать всегда - вот лозунг ФСБ и Минюста. Стучи холоп и тебе "воздастся".
croaker 21 августа 2018 | 08:20
Превратим Россию в страну стукачей! Больше стукачей - скрепшей государство!
ivfn 21 августа 2018 | 08:26
croaker:
А Лелик кто ,стукач или же....? Кстати у него есть сайт "Черный ящик"" где можно на соседа капнуть. Но за бесплатно.
wrongway1 21 августа 2018 | 08:22
издавна повелось на руси стукачество...
ivfn 21 августа 2018 | 08:29
wrongway1:
Лелик кто ,стукач или же....?
vilingrad 21 августа 2018 | 08:25
"лучше стучать, чем перестукиваться".
Верной дорогой родителей идете, россияне!
fotinia00 21 августа 2018 | 08:26
Дятлы найдутся, не сомневаюсь
aleks50 Алексей Клубников 21 августа 2018 | 08:28
Поощрение доносительства и стукачества ради наживы?
ss2020 21 августа 2018 | 08:29
вот это ПРАЧЕЧНАЯ образовалась!)) ЕДИНАЯ!)))
ivar1964 21 августа 2018 | 08:29
Отличная идея! Инквизиция тоже использовала такие методы. Какая эффективная была организация!
putin_itogy 21 августа 2018 | 08:33
Хорошая, правильная затея!
Пусть помогают милиции, выявлять преступные ассоциальные элементы, террористов замышляющих подложить в ИХ дом "рязанский сахарок".. Это - самозащита.
Главное, чтобы население НЕ ПОМОГАЛО ЧЕКИСТАМ - ГНИДАМ,
стучать на своих соседей и родственников.
Люди - будьте Людьми! Не сдавайте своих сограждан Лубянке,
не совершайте великий грех - осуждая невиновных на заведомую смерть и каторгу!
petrovich_spb 21 августа 2018 | 08:40
Дорогой Минюст! Сообщаю тебе, что Путин злоумышленно неоднократно нарушил закон.
Жду вознаграждения.
vladimirgornitsky 21 августа 2018 | 08:47
Сообщать в полицию о преступлениях и преступниках - это нормально. Разумеется, когда речь идет об ворах, бандитах, мошенниках, террористах, а не о политичеких доносах. Вознаграждение за такие сообщения - это, на мой взляд, уже сомнительно. Вознаграждения, сколько могу судить, платят полицейским информаторам, которых вербуют из всякого отребья. Порядочные люди, стремясь помочь в раскрытии преступления или предотвратить его, о вознаграждении не думают.
Но, если речь идет конкретно о России, то как сообщать о преступлениях в полицию или ФСБ, которые сами являются преступными организациями?
consts 21 августа 2018 | 08:53
Стучать=то, возможно, теперь и начнут чаще, но вот, что ради менты и фсбшники станут делиться "своими" деньгами?