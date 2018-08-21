Ряд улиц вблизи столичных мечетей перекроют в связи с празднованием Курбан-байрама
Закроют для движения автомобилей проезд у Московской соборной мечети и в районе Исторической мечети. Органичения будут действовать с 4 до 11 утра.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе столичного метрополитена, из-за ожидаемого увеличения пассажиропотока станция «Проспект мира» Кольцевой линии будет работать только на выход. Жителям и гостям Москвы порекомендовали использовать для спуска в подземку соседние станции.
Комментарии7
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ostapbey 21 августа 2018 | 08:11
И на ничьи чувства не действуют?
И не оскорбляют атеистов даже?
zolingen 21 августа 2018 | 08:13
Над кремлем звезды на полумесяц не будут еще менять?
sasass 21 августа 2018 | 08:16
Это скопище людей, почему-то плюет на разрешительные вопросы...
kottigr1 21 августа 2018 | 08:17
В США мусульмане составляют 1 (ОДИН) процент от общей численности населения.
В ЕС мусульмане составляют от общего числа населения 3,8 проц. населения.
Мусульмане составляют от общего населения Германии лишь чуть более 5 процентов.
Во Франции, мусульмане составляют от общего числа населения всего 7,5 процента.
В Литве, Латвии, Словакии, Венгрии, Польше, Эстонии, Чехии и Мальте мусульман ничтожно мало и их численность составляет десятые доли процента от общей численности граждан.
Самая большая концентрация мусульман на территории Европы в России. В России, доля мусульманского населения составляет 17,5 процентов(их численность удвоилась за период бездарного правления Путина. Это официальные данные, далекие от реального положения. Настоящую численность мусульман в "русской" России официальные власти боятся даже озвучить.).
ostapbey 21 августа 2018 | 08:22
kottigr1: вот в Одессе, на вопрос сколько в вашем городе евреев, был ответ от одессита что ровно половина.
На недоумение вопрошавшего было дополнение..
Вторая половина это ЕВРЕЙКИ!.
.
Это к вопросу о колличестве мусульман в России...
Даже..
vezdehod 21 августа 2018 | 08:51
Попробуй не перекрой - всё равно шли бы напролом - это тебе не холопы-россияне.
opponent70 21 августа 2018 | 09:33
Это очередной день оттопыренных задниц?!