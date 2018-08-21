В Кремле пообещали проработать просьбу родителей наладить определение нуждающихся в препаратах по линии Минздрава
В Кремле пообещали проработать просьбу родителей наладить систему определения нуждающихся в препаратах по линии Минздрава. Если это было бы возможно, проблемы удалось бы решить несколько лет назад, — сказала «Эху Москвы» президент Фонда помощи хосписам ВЕРА Нюта Федермессер.
Она подчернула, что в России сейчас тысячи матерей, которые борются за достойную смерть своих детей. По её словам их проблемы значительно тяжелее решать, пока согласно официальной статистике их всего семь человек.
Комментарии4
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epynda 21 августа 2018 | 08:10
Пора прекратить собирать деньги по всей стране на лечение детей....
Социальное государство должно лечить детей с любыми диагнозами, а если необходимо, то отправлять их в зарубежные клиники....
То что происходит сейчас просто унизительно.....
sasass 21 августа 2018 | 08:18
Вопрос прорабатывают ,а в это время дети умирают...
ss2020 21 августа 2018 | 08:26
вова! потанцуй у нас на дне города!)))
fotinia00 21 августа 2018 | 08:32
Меня просто бесит эти « реакции» Кремля - «пообещали» , «наладить»