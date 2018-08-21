В Кремле пообещали проработать просьбу родителей наладить определение нуждающихся в препаратах по линии Минздрава

В Кремле пообещали проработать просьбу родителей наладить систему определения нуждающихся в препаратах по линии Минздрава. Если это было бы возможно, проблемы удалось бы решить несколько лет назад, — сказала «Эху Москвы» президент Фонда помощи хосписам ВЕРА Нюта Федермессер.

Она подчернула, что в России сейчас тысячи матерей, которые борются за достойную смерть своих детей. По её словам их проблемы значительно тяжелее решать, пока согласно официальной статистике их всего семь человек.