Осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов голодает уже 100 дней
В нескольких городах России, Украины и других стран пройдут акции в его поддержку. Между тем в городе Лабытнанги, где отбывает наказание Сенцов, и соседнем Салехарде о нем и его деле практически не знают.
С середины мая, когда Сенцов объявил голодовку в колонии «Белый медведь», в его судьбе ничего не изменилось. Украинские политзаключенные, на освобождении которых настаивал режиссер, по-прежнему за решеткой, вопрос о возможности помилования его самого так и не сдвинулся с мертвой точки. Вот только здоровье за три с лишним месяца серьезно пошатнулось. Впрочем, в ИК-8 за состоянием знаменитого арестанта внимательно следят. В службе исполнения наказания заявили о 100 тысячах рублей, потраченных на лекарства для Сенцова. Там же на днях говорили, что дефицита массы тела не наблюдается.
Жителям города «семи лиственниц», так переводится название Лабытнанги, до осужденного украинца нет никакого дела. О нем и тем более о его уголовном деле большинство моих собеседников на улицах слышали впервые. В Салехарде — столице Ямало-Ненецкого автономного округа — вопрос о Сенцове вызвал недоумение. Здесь говорят о предстоящих выборах, подготовке к дню города и других проблемах, например, о сроках строительства моста через Обь, который соединит Салехард и Лабытнанги.
«Эхо Москвы» просило об интервью с Сенцовым и руководством исправительной колонии, однако ФСИН в этом отказало.
Комментарии11
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serg_anat 21 августа 2018 | 08:06
Гиннес где то недалеко...
patrikk_1 21 августа 2018 | 08:11
Осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов голодает уже 100 дней...
Сегодня праздник - голодовке Олега Сенцова 100 дней. Он настоящий украинский богатырь, не то что эта таргомадзевская шлюха Серёга Тютюкинс, который на третий день попросился в скорую помощь.
prorab1 21 августа 2018 | 08:14
patrikk_1: Сенцов переплюнул рекорд Савченко?
epynda 21 августа 2018 | 08:07
Это конечно опасно для его здоровья....
Но напрашивается вопрос, а сколько лет можно голодать в таком режиме...???
Ты голодаешь, а тебя подкармливают, с твоего согласия....
Ведь вроде бы он согласился на это ...???
zolingen 21 августа 2018 | 08:11
Писали бы « сидит на диете»
nanarovsky 21 августа 2018 | 08:13
Пора уже кыно снимать. 100 дней это вам не хухры мухры... хиборг...
volgin_iw 21 августа 2018 | 08:21
Под дистанционным руководством Сенцова решили снять кино
На данный момент ведутся переговоры, чтобы начать снимать фильм под дистанционным руководством Олега Сенцова. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе, передает Meduza.
"Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы начать снимать фильм под его (Сенцова, - Прим. ред.) дистанционным руководством. Вроде как проект должен запуститься в сентябре. Так кинематографисты надеются придать ему силы, включить в работу и облегчить его существование в колонии", - рассказал он.
По информации адвоката, в сентябре, вероятно, начнется дистанционный кастинг. Планируется, что по этому поводу к нему в колонию будут приходить адвокаты через день. Динзе подчеркнул, что это украинский проект.
belovnikita 21 августа 2018 | 08:31
Можно набрать в Гугле и посмотреть на тех кто по-настоящему голодал - жертв концлагерей! А этот клоун какой то театр исполняет, типа 100 дней оно не жрёт, харя аж трескается от "голодовки"
cromwel 21 августа 2018 | 08:35
Видно у хохлов это национальная забава- голодание. Даешь 200 дней голодовки!
korikov 21 августа 2018 | 08:47
Когда была голодовка шахтеров в Британии в 1985 году голодающие начали умирать уже через 13 дней после начала забастовки. Маргарет Тэтчер тогда заявила: "Голодающие сами отнимают у себя жизни".
Вот пытаюсь проводить параллели и не получается. Режиссер который не снял ни одного фильма и осуждён за терроризм голодает больше трёх месяцев, а морда у него только растёт и розовеет и весь мир обеспокоен его здоровьем.
Сюр от западной пропаганды.
grazschdanin 21 августа 2018 | 09:17
голодает уже 100 дней
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Есть рекорд!
А Тютюкин,слабак, на первой неделе поломался.