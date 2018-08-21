Трамп готов рассмотреть снятие санкций, если Россия будет сотрудничать с США по Украине и Сирии
Дональд Трамп готов рассмотреть снятие санкций, если Россия будет сотрудничать с США по Украине и Сирии. Об этом сообщило агентство Рейтер.
Часть американских ограничительных мер в отношении России была наложена по инициативе главы Белого дома, другие же санкции введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки» и не могут быть сняты без согласия Конгресса.
Комментарии8
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epynda 21 августа 2018 | 08:04
Почему бы и не посотрудничать....????
Россия об этом всё время говорила и говорит.....
patrikk_1 21 августа 2018 | 08:07
Трамп готов рассмотреть снятие санкций, если Россия будет сотрудничать с США по Украине и Сирии...
Левобережная Украина и Одесская область нам, остальное вам, плюс к тому, американцам отходит сирийский Курдистан, на границе с американскими братьями - Турцией.
shmuel63 21 августа 2018 | 08:12
patrikk_1: Не гоношись , Патрик. Уж слишком вы неравные с америкой игроки, чтобы по-пацански делить с ними мир.
vatnegdead 21 августа 2018 | 08:15
patrikk_1: за щеку у пуйла ты возьмешь 4 раза , а потом подавишься вафлей альфа-самца, гыгыгы
patrikk_1 21 августа 2018 | 08:30
vatnegdead:
Ты наверное также и про Крым говорил, пока Путин не натянул на шишку 45-и миллионную нацию.
zolingen 21 августа 2018 | 08:09
Его рассмотрение ровным счетом ничего не значит.
davi__koloradov 21 августа 2018 | 08:14
Штаты и раньше заявляли, что "рассмотрят" снятие санкций после того, как рашка свалит из Крыма, Донбаса, и Сирии.
sasass 21 августа 2018 | 08:22
Козе понятно - это так , c Украины все это началось , Янукович во всем виноват ...