Два бывших сотрудника ракетно-космической корпорации «Энергия» были оправлены под домашний арест
Как пишет «Интерфакс», они признали вину по делу о мошенничестве. Другого фигуранта — экс-руководителя предприятия Алексея Белобородова посадили в СИЗО. Он считает себя невиновным.
По версии следствия, обвиняемые требовали с одного из подрядчиков РКК более 30 миллионов рублей за право участвовать в тендере «Энергии». Как сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», все трое фигурантов дела были уволены с занимаемых должностей еще в пятницу.
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