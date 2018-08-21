«Калашников» представил опытный образец нового автомата АК-308
Он сделан на основе модели АК-103 под патрон, используемый странами-участницами НАТО. Вместимость магазина – 20 патронов. Как сообщили в концерне агентству ТАСС, сейчас идет подготовка к предварительным испытаниям оружия.
Комментарии3
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kir_pich_101 21 августа 2018 | 07:39
А может выпустить чайник или детскую коляску лучше?
estamp 21 августа 2018 | 07:39
под патрон, используемый странами-участницами НАТО.
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Это служит еще одним доказательством агрессивных намерений Москвы
zolingen 21 августа 2018 | 07:56
Герр Шмайсер сильно бы порадовался.
Кстати, зачем под НАТОвский? Собираемся в отпуск на чужую территорию?