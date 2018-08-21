Центробанк спрогнозировал темпы роста российской экономики не выше 2 процентов в год
В интервью газете The Wall Street Journal глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что даже в том случае, если цена на нефть поднимется до 100 долларов за баррель, «очень маловероятно», что экономика вырастет выше этих показателей. В интервью изданию Набиуллина также отметила, что проводимая Центробанком чистка российского финансового сектора почти завершилась.
Комментарии6
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yralez 21 августа 2018 | 07:43
А хоть 150, ОПГ всё подгребет
bobiksdoh 21 августа 2018 | 07:47
yralez: надо как-то отбиваь потери отсанкций.
ulagai 21 августа 2018 | 07:46
Им и 200 не поможет
angrew 21 августа 2018 | 07:49
Т.е. экономики у нас нет?
uhovostro 21 августа 2018 | 07:51
Приятно начинать день с хорошей шутки...
zolingen 21 августа 2018 | 07:53
Не выше двух это от минус бесконечности до двух.