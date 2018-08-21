Великобритания призывает Евросоюз обеспечить выполнение санкций против России
Об этом говорится в речи министра иностранных дел Джереми Ханта, с которой он сегодня выступит в Вашингтоне. Выдержки из текста распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства. В них упоминаются события в британском Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, а также ситуация вокруг Крыма. Хант встретится с высокопоставленными сотрудниками администрации США, а также выступит в Совбезе ООН.
Визит министра пройдет на фоне новости о том, что мужчина, пострадавший от отравления в британском Эймсбери снова госпитализирован.
Комментарии2
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patrikk_1 21 августа 2018 | 07:42
В них упоминаются события в британском Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, а также ситуация вокруг Крыма...
Сами Скрипалей отравили, а подтасовать улики против России не хватает ни ума ни фантазии, вот и пришлось для пущей убедительности, повторно госпитализировать этого наркомана.
zolingen 21 августа 2018 | 07:51
После брекзита свои призывы можно засунуть поглубже.