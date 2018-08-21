Певец Валерий Меладзе попросил власти Грузии предоставить ему гражданство

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на грузинское информационное агентство GHN. Артист обратился в Минюст страны после того, как в Грузии вступили в силу поправки, позволяющие восстановить гражданство, утраченное при получении паспорта другого государства. Это можно сделать до конца 2020 года. Меладзе – уроженец грузинского города Батуми.