Дональд Трамп раскритиковал решение ФРС повысить учетную ставку
Как пишет Bloobmerg, глава Белого дома выразил недовольство действиями председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на встрече со спонсорами республиканской партии. По данным агентства, Трамп сказал, что, возглавивший ФРС в ноябре прошлого года, Пауэлл не оправдал его ожиданий. Лидер США считает, что повышение может негативно сказаться на экономическом росте страны и внешней торговле. По мнению экономистов, это также может привести к падению курса рубля.
Комментарии1
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begly_ 21 августа 2018 | 07:36
Какой же бизнесмен будет рад повышению ставки., кроме тех, кто занимается ростовщичеством или их печатает.