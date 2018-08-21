МВД разработало нормы материального поощрения граждан, помогающих раскрыть преступление
Как пишет «Коммерсант», размер вознаграждения варьируется от нескольких тысяч до десятков миллионов рублей. По данным издания, чтобы прибегнуть к помощи населения, полиция будет размещать описания дел с указанием размера награды на официальном сайте. Деньги могут быть выплачены как наличными, так и переведены на счет. В МВД считают, что инициатива приведет к более активному сотрудничеству граждан с правоохранительными органами. В тоже время эксперты опасаются, что такая схема может обернуться злоупотреблениями со стороны самих полицейских, которые смогу привлечь к раскрытию преступлений своих доверенных лиц.
Комментарии6
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maestro_air 21 августа 2018 | 07:23
Стук, стук, стук я твой друг!
alex_siberia 21 августа 2018 | 07:38
maestro_air: В любой нормальной стране, на вас "настучат", если даже на красный свет проедете. Так чем же вы недовольны?!
isnowanaarene 21 августа 2018 | 07:45
alex_siberia: Конкретно я недоволен двумя барнаульскими ... даже не знаю как их назвать, обидятся ещё.
arye_11 21 августа 2018 | 07:30
Года идут, кремлевские режимы меняются, а система отношений "власть-народ" неизменна:
- "Не хочешь стучать, будешь перестукиваться"
asyrj 21 августа 2018 | 07:49
Почетный дятел.
asyrj 21 августа 2018 | 07:51
Товарищ,
настали трудные дни.
Сплотись плотнее
вокруг гебни!