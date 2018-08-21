Все участники нападения на полицейских в Чечне были подростками
Младшему из них — 11 лет — сообщил ТАСС министр республики по нацполитике и информации Джамбулат Умаров. Накануне в разных районах региона были совершены три атаки на силовиков. Одна группа молодых людей напала на отделение полиции Шалинского района, другая на въезде в Грозный сбила сотрудников ГИБДД. Еще один подросток совершил подрыв. Один полицейский госпитализирован в тяжелом состоянии, жертв среди силовиков и гражданского населения нет.
Комментарии2
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mudrlant 21 августа 2018 | 07:25
"...жертв среди силовиков и гражданского населения нет." Это как понимать? Что и нападений не было. Так, детки в казаки-разбойники поиграли. С упырями. Осталось договориться, кто казак, а кто разбойник. Или не надо? Все одно, что казак, что разбойник. Два в одном, так сказать.
barssuk 21 августа 2018 | 07:49
Детишки чеченских ополченцев...Респект!