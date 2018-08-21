Соответствующее заявление он сделал на фоне доклада американского суда, в котором говорилось о тысяче несовершеннолетних, растленных в штате Пенсильвания за последние семьдесят лет.

Папа Римский Франциск неоднократно осуждал священников, обвиняемых в надругательстве над малолетними – об это «Эху Москвы» сказал корреспондент ТАСС в Риме Алексей Букалов. Он добавил, что когда-то папа Римский Франциск не исключал возможности покинуть свой пост из-за подобного скандала.