Папа Римский попросил прощения за священников — педофилов
Соответствующее заявление он сделал на фоне доклада американского суда, в котором говорилось о тысяче несовершеннолетних, растленных в штате Пенсильвания за последние семьдесят лет.
Папа Римский Франциск неоднократно осуждал священников, обвиняемых в надругательстве над малолетними – об это «Эху Москвы» сказал корреспондент ТАСС в Риме Алексей Букалов. Он добавил, что когда-то папа Римский Франциск не исключал возможности покинуть свой пост из-за подобного скандала.
Комментарии2
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neyexo 21 августа 2018 | 07:14
Т.е. можно все, в т.ч. в течение 70 лет.
Попроси прощения и все прощены.
Американским властям отпустить всех задержанных
sg97 21 августа 2018 | 07:24
neyexo:
Раньше просто индульгенцию покупали. А тут сами себе что ли платить будут? Тогда просто извиниться..
Вот она самая имрная религия. Пришли, целый континент покрестили (закопали под кресты), оставшихся согнали в резервации, нагнали рабов, а теперь за все извиняются. Ислам хотя бы честно говорит, -"Вы неверные, вам секир-башка, коли не сумели защититься!!" А тут елейным голоском,- "Вы заблудшие души, покойтесь с миром.."