Советника Трампа по безопасности заподозрили в связи с арестованной Марией Бутиной
Двое демократов из Палаты представителей конгресса США запросили администрацию о том, не упоминал ли Джон Болтон о своих контактах с россиянкой. Они указывают на публикации в СМИ, согласно которым, советник участвовал в оружейном форуме, который в 2013 году проводила Бутина.
Женщина арестована в США по обвинению в сговоре и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента Москвы.
Комментарии1
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opiatnovyi63 21 августа 2018 | 07:54
Оказывается, Наша Бутина талантливая шпионка!