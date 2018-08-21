В Мосгорсуде защита учёного Алексея Темирёва, которого ФСБ обвиняет в госизмене, обжалует его арест

Подсудимому — ему 64 года — грозит до 20 лет лишения свободы. Доктора технических наук из Новочеркасска ФСБ обвинила в передаче секретных сведений Вьетнаму, сообщает РБК. Адвокат Алексея Темирёва настаивает: никаких гостайн подзащитный не передавал. И в работе учёного не было ничего секретного. Темирёв согласно данным из открытых источников руководит инновационным предприятием и является учредителем конструкторского бюро. Он занимался исследованиями в области электричества и запатентовал несколько изобретений. В том числе для нужд кораблей и подводных лодок, отмечает ТАСС. Темирёва задержали около месяца назад. Учёный в СИЗО Лефортово. У него серьёзные проблемы со здоровьем, ему необходима операция. За последнее время стало известно о нескольких уголовных делах по обвинению в госизмене и шпионаже. Сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева обвинили в передаче секретных сведений одной из стран НАТО. А члена компании Интер РАО Карину Цуркан поместили под стражу, обвинив якобы в работе на молдавскую разведку. Никто из подсудимых вины не признал.