Защита фигуранта дела группировки «Сеть» Виктора Филинкова обратится в Европейский суд по правам человека

Адвокаты готовят жалобу на отказ возбуждать уголовное дело о пытках в отношении молодого человека. Права Филинкова были жестко нарушены, и это повод обратиться в ЕСПЧ, рассказал адвокат Виктор Черкасов. Сейчас Филинков находится в транзитном отделение СИЗО-1 Нижнего Новгорода. Позже его доставят в Пензу.