Следователи возбудили уголовное дело из-за публикации фотографии, оскорбившей губернатора Ульяновской области

Фотомонтаж, на которой Сергей Морозов изображен в образе Гитлера, появилась в комментарии к посту депутата Госдумы от КПРФ Алексея Куринного. Сообщение парламентария было посвящено требованиям главы региона привлечь к ответственности организаторов несанкционированного городского митинга против повышения пенсионной реформы. Как отмечает РБК, среди них был и сам парламентарий. При этом фото опубликовал не депутат, а другой пользователь Facebook’а. По данным «Интерфакса», изображение, которое вызвало недовольство губернатора, ранее на одном из митингов публично демонстрировали представители КПРФ.