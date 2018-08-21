Большие парламентские слушания по пенсионной реформе пройдут сегодня в Госдуме

Депутаты обсудят законопроект с экспертами, общественниками и чиновниками. Большие парламентские слушания проводятся по самым резонансным вопросам, и на этот раз они стали реакцией на протестные настроения, вызванные законопроектом о повышении пенсионного возраста. Цель этого заседания – всесторонне обсудить реформу и выслушать предложения до второго чтения. Однако эксперты, опрошенные «Ведомостями», сомневаются, что эта дискуссия способна переломить общественный скептицизм. С их точки зрения, не стоит ждать, что в рамках этого обсуждения законодатели придут к необходимости смягчения реформы. Скорее всего, отмечают собеседники издания, это попытка показать, что власти на стороне народа, но ни о каких серьезных компромиссах речи идти не может.

Во время слушаний у здания Госдумы КПРФ проведет пикет против законопроекта, сообщает «Коммерсантъ». Еще несколько крупных протестных митингов запланированы на ближайшие недели. Напомним, что законопроект, принятый Госдумой в первом чтении, предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. На сайте change.org петицию против реформы подписали почти 3 миллиона человек