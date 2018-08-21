Бывший замгендиректора РКК «Энергия» Алексей Белобородов арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве

Двое его подчиненных Олег Пыльнев и Илья Шендерей отправлены под домашний арест. Согласно материалам дела, Белобородову, Пыльневу и Шендерею вменяют покушение на мошенничество в особо крупном размере на сумму около 31,5 миллиона рублей. По данным газеты «Коммерсантъ», речь идет о попытке получить откат с одного из подрядчиков «Энергии» за право участвовать в тендере. Бывший замгендиректора ракетно-космической корпорации Алексей Белобородов, отправленный под арест, свою вину не признал. Его адвокат утверждает, что на его подзащитного оказывалось давление. В свою очередь, Олег Пыльнев, являвшийся главным специалистом «Энергии», свою вину признал и заявил о раскаянии. Он также сказал, что намерен помогать следствию. Его адвокат, в свою очередь, сообщил, что Пыльнев дал показания на Белобородова и способствовал раскрытию преступления. Илья Шендерей также признал свою вину, в результате он вместе с Пыльневым был отправлен под домашний арест. Между тем сегодня должно состояться внеочередное общее собрание акционеров «Энергии». На нем, как ожидается, могут быть прекращены полномочия совета директоров корпорации и избран его новый состав.