Следователи возбудили дело после гибели ребенка, запертого на три часа в автомобиле
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря подмосковного СК, жительница Ступина, приехавшая устраиваться на одно из предприятий города, оставила пятилетнего сына в машине, двери и окна которой были закрыты. Вернувшись, она обнаружила ребенка без признаков жизни. Следователи допрашивают очевидцев и осматривают место происшествия.
Комментарии4
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ura_123 21 августа 2018 | 06:59
Вот по такому поводу и был принят "Закон Димы Яковлева", более известный как "Закон подлецов"...
begly_ 21 августа 2018 | 07:04
ura_123:
Ты Юрик похоже не проснулся., ребенок не детдомовский, родная мать так распорядилась судьбой своего сына. А кто уверен, что она сделала это не специально?
neyexo 21 августа 2018 | 07:10
begly_: реакция должна быть аналогичной - запретить матерям, имеющим машины, воспитывать своих детей
begly_ 21 августа 2018 | 07:18
neyexo:
Запретить все невозможно., так же как и невозможно назвать эту самку матерью.