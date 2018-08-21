Медиагруппа, владеющая Forbes, распускает редакции трех журналов

По данным РБК, речь идет о ежемесячных изданиях «Geo» и детского приложения «Geoленок», а также «Gala биография». Журналистам предложили написать заявления об увольнении по соглашению сторон. Ранее сообщалось, что проекты не будут закрывать, а лишь сократят периодичность их выхода из-за нерентабельности.

Медиагруппа AGMG последние несколько месяцев конфликтует с редакцией своего флагманского журнала Forbes – за это время там дважды менялся главный редактор.