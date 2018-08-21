Центробанк спрогнозировал темпы роста российской экономики не выше 2 процентов в год

В интервью газете The Wall Street Journal глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что даже в том случае, если цена на нефть поднимется до 100 долларов за баррель, «очень маловероятно», что экономика вырастет выше этих показателей. В интервью изданию Набиуллина также отметила, что проводимая Центробанком чистка российского финансового сектора почти завершилась.