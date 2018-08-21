Z Архив новостей новости
5 0 6 0
06:07, 21 августа 2018

Ряд улиц вблизи столичных мечетей перекроют в связи с празднованием Курбан-байрама

Закроют для движения автомобилей проезд у Московской соборной мечети и в районе Исторической мечети. Ограничения будут действовать с 4 до 11 утра.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе столичного метрополитена, из-за ожидаемого увеличения пассажиропотока станция «Проспект мира» Кольцевой линии будет работать только на выход. Жителям и гостям Москвы порекомендовали использовать для спуска в подземку соседние станции.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 августа Поздравить…

5 262 6 8284 15.08
Kэхо москвы, праздники, день рождения, опросы, события
Блоги

Игорь Николаев экономист

Рубль встретил 2024 год и пошёл дальше И  всё-таки самые неприятные для рубля возможные санкции – это санкции в отношении суверенного российского долга – возможный запрет американцам покупать российские облигации…

5 200 6 68293 14.08
Kполитика, экономика, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Спортзала не будет Если честно, то есть ощущение приближающейся катастрофы, и только наше Правительство и «Единая Россия» бодры и оптимистичны, что и понятно…

5 195 6 79643 14.08
Kполитика, экономика, крым, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Санкции Нам нужно работать так, чтобы поднять сельское хозяйство, промышленность, науку, чтобы ни в чем не зависеть от западного импорта и иметь возможность, в случае необходимости, сказать пару ласковых слов САНКЦИОНИСТАМ!..

5 276 6 31315 14.08
Kкадыров, власть, санкции, мнения
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Они такие обидчивые и ранимые там, наверху А девочки посидят в СИЗО. Ничего страшного. Главное — стабильность. Не надо сотрясать государство несогласованными матерями. Матерей у нас как собак, а государство — одно…

5 188 6 76073 14.08
Kполитика, общество, государство, мнения
Блоги

В Кремле отказались помиловать Олега Сенцова по просьбе его матери В администрации президента России ответили, что помиловать режиссера могут только по его собственной просьбе…

5 189 6 18615 15.08
Kсенцов, тюрьмы, рф, украина, власть, события
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Как это было 19-20 августа 1991 года Шум танков уже доносился до Кремля. Когда я ска­зал одному нашему журналисту, что это государствен­ный переворот и зачинщики за это ответят, он стал озираться по сторонам…

5 158 6 15749 19.08
Kобщество, история, путч, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Дмитрий Губерниев: Москва похорошела, она стала удобной для жизни Парки, Олимпийский гребной канал, наши стадионы, Лужники – вот мои излюбленные места, где бываю я, где бывают мои друзья…

5 72 6 7336 20.08
Kмосква, мнения
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Маргарита Симоньян: Москва становится городом, в котором я всегда хотела жить Сейчас это стал город, больше приспособленный для жизни. И, конечно, и меня, и всех, кого я знаю, просто поражает чистота…

5 105 6 11594 15.08
Kмосква, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Идеальная Россия – это Россия, в которой нет лишних, в которой все свои, в которой прекратился этот поиск опричнины, этот поиск тех, кто опричь, то есть постоянный культ борьбы с чужими…

5 136 6 15077 17.08
#слушать 01:46:23 8читать ;смотреть $скачать 24.3 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Зоя Светова журналист

Олег Сенцов: «У меня не бывает депрессии» Олег напомнил мне человека, которому предстоит тяжелая операция, но он знает, что выживет, потому что настроен на то, чтобы выжить. И, как правило, такие люди выживают…

5 51 6 8513 14.08
Kобщество, политика, мнения, сенцов, правозащита
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Россия — США: разговор слепого с глухим Извиняться и каяться в России – это признак слабости. В США, если ты этого не делаешь, значит ты убеждённый закоренелый и самый опасный преступник, и поступят с тобой по всей строгости…

5 87 6 11926 14.08
Kсша, рф, санкции, общество, политика, отношения, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

Областной суд не вернул меня на «выборы» губернатора Правовые нормы прописаны так, чтобы их можно было успешно использовать против неугодных власти кандидатов, а то, что их как бы защищает от произвола, столь же легко обходить…

5 48 6 5882 16.08
Kправо, выборы, политика, власть, мнения
Блоги

11 россиян, осужденных на Украине, просят обменять их на украинцев, удерживаемых в России Как сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, соответствующие прошения на имя президента России она получила во время посещения осужденных в  исправительных учреждениях…

5 51 6 6546 16.08
Kукраина, рф, заключенные, дипломатия, события
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

На репрессии власти ответим нашей мобилизацией! Мой арест на 30 суток – очередная наглая провокация властей. Без адвоката, без достоверных доказательств меня обвинили в том, что я организовал «поджог фотографии лиц, похожих на руководителей государства и партии «Единая Россия»...

5 240 6 32282 18.08
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Телевизор — любовь моя! По опросу, проведенному Левада-Центром, просмотр телевизора — доставляет россиянину главное удовольствие. На втором месте — денежная прибыль, на третьем — досуг с детьми. А что на первом месте, то и жизнью рулит!..

5 116 6 15901 20.08
Kтелевидение, пропаганда, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Все участники нападения на полицейских в Чечне были подростками Младшему из них — 11 лет – сообщил ТАСС министр республики по нацполитике и информации Джамбулат Умаров

5 2 6 11513
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В России построена такая система, при которой самое выгодное, самое способствующее карьере, благосостоянию, статусу – это если ты следователь и сажаешь людей…

5 178 6 118673 18.08
#слушать 47:29 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

«Политические процессы советской Чехословакии» (к 50-летию ввода войск стран Варшавского договора)
2967884
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 7 6 6239 19.08
Блоги

Анна Певцова HR-специалист

Глава налоговой против всех 24 июля этого года в Кемерове некие силовики похитили предпринимателя и стали угрожать. Бизнесмена заковали в наручники и надели мешок на голову. Один их присутствующих намотал на кулаки тряпки и начал бить предпринимателя, а потом пригрозил изнасилованием…

5 25 6 503197 20.08
Kналоги, бизнес, события
Блоги

+ «Марш матерей» «Марш матерей» Хроника событий, фото, видео…

5 229 6 87566 15.08
8читать ;смотреть
Kфото, видео, общество, правосудие, акции, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7200763
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3622512

Сегодня в эфире