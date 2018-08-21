Международный день памяти и поминовения жертв терроризма впервые отмечается сегодня

Генеральная Ассамблея ООН учредила эту памятную дату в декабре прошлого года по инициативе Афганистана, где ежегодно жертвами терактов становятся более 10 тысяч человек. Идея дня памяти жертв терроризма в том, чтобы воздать должное погибшим и дать слово выжившим. Этот день должен стать импульсом для поддержания их и содействия защите и полному осуществлению их прав и основных свобод. Как отмечал генсек ООН Антониу Гуттериш, ни одна нация не может считать себя неуязвимой перед лицом терроризма. По данным организации, в прошлом году было совершено 11 тысяч атак более чем в 100 странах. Их жертвами стали 25 тысяч человек, еще более 30 тысяч — пострадали. Причем почти три четверти всех погибших пришлось всего на пять государств: Афганистан, Ирак, Нигерию, Сирию и Сомали. Но мишенью террористов подчас становятся и европейские страны – только за 2017 год в Евросоюзе в результате терактов погибло почти 70 человек. В России в прошлом году произошло несколько терактов. Самый крупный, в Петербургском метрополитене, унес жизни 15 человек. Напомним, что в России день памяти жертв терактов отмечается 3 сентября. Этот день приурочен к трагическим событиям в бесланской школе в 2004 году, когда погибли более 300 человек, большинство из которых женщины и дети