В Брюсселе сегодня начнется очередной раунд переговоров по выходу Великобритании из ЕС

В Еврокомиссии заявили, что верят в конструктивный диалог с Лондоном. Ожидается, что очередные переговоры по Брекзиту продлятся два дня. Сегодня представители Великобритании и Евросоюза намерены обсудить будущие отношения между собой после официального выхода Лондона из организации. В среду же, как ожидается, стороны попытаются устранить нынешние противоречия вокруг соглашения о Брекзите. При этом на техническом уровне диалог проходит уже сегодня. Официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштейн на брифинге в Брюсселе сказал, что переговоры идут в позитивном духе. Он выразил надежду, что это настроение сохранится в дальнейшем. При этом Винтерштейн не стал комментировать сообщения о том, что ЕС подозревает британскую разведку в попытках искать секретную информацию, касающуюся позиции Брюсселя по Брекзиту. Об этом на прошлой неделе сообщила газета Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. Он утверждал, что в ЕС допускают возможность прослушки со стороны британских коллег. Тем временем проведенный в Великобритании опрос показал, что почти две трети жителей страны не изменили своей позиции по выходу из ЕС, передает Daily Mail.