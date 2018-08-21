Суд в Петербурге может прекратить дело против блогера, который публиковал политические анекдоты в соцсети «ВКонтакте»

Такое ходатайство подала защита обвиняемого. Судья Елена Воробьева сегодня утром объявит о своем решении. Либо назначит даты основных слушаний, либо удовлетвори ходатайство защиты блогера и гражданского активиста Эдуарда Никитина и прекратит против него дело. Адвокат Никитина, Максим Камакин, рассказал, что в основе обвинения лежит экспертиза, которая признала шутки про «холодные ватники» и анекдоты о бесполезности выборов экстремизмом. Теперь Никитину грозит 5 лет тюрьмы. Интересно, что признаки экстремизма в анекдотах, которые опубликовал Никитин нашли сразу три эксперта: Елена Кирюхина, Татьяна Мамаева и Резеда Салахутдинова, последняя, что любопытно получила образование по специальности «научный коммунизм». В Госдуме сейчас находится закон, который предусматривает отказ от уголовного преследования за репосты в соцсетях