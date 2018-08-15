Депутат от КПРФ обжалует отказ прокуратуры проверить силовиков по делу «Нового величия»

Ранее надзорный орган не обнаружил подстрекательства со стороны правоохранительных органов. Запрос направил Валерий Рашкин. Он сказал «Эху Москвы», что, по его мнению, фигуранты дела были спровоцированы сотрудниками силовых структур. Об этом же ранее говорили адвокаты. Защитники указывают на то, что обвинения строятся на показаниях внедренного в группу молодых людей оперативника, который и написал устав организации. Всего по делу о создании экстремистского сообщества проходят десять человек.