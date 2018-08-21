Все напавшие на полицейских в Чечне оказались несовершеннолетними

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра по нацполитике и внешним связям республике Джамбулата Умарова, им от 11 до 17 лет. По данным Следственного комитета, всего накануне в Чечне было совершено три нападения на сотрудников правоохранительных органов. Часть злоумышленников с ножами атаковала отделение полиции, часть – сбила на автомобиле сотрудников ДПС, еще один – совершил самоподрыв. Жертв среди силовиков и гражданского населения нет.

Их явно подговорили на это хорошо подготовленные профессионалы, а возможно это стало из-за новейшей истории республики, в которой было много жестокости. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал журналист Максим Шевченко. Он отметил, что не исключает любой провокации. Он предположил, что те, кто стоит за этим происшествием, хотят вернуть чеченский народ в то положение, в каком он был на рубеже девяностых и двухтысячных годов.