Крупные российские телеканалы убрали онлайн-трансляции с главной страницы «Яндекса»

По данным «Коммерсанта», они обвиняют интернет-компанию в пиратстве и хотят заставить ее убрать нелегальный контент из поисковой выдачи. С «Яндексом» перестали сотрудничать медиахолдинги «Газпром-медиа» и «Национальная медиагруппа», а также Первый канал. Поисковик подчеркивает, что работает в соответствии с законом, а у правообладателей есть «беспрецедентные возможности» по блокировке нелегальных сайтов и их зеркал.