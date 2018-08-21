Советника Трампа по безопасности заподозрили в связи с арестованной Марией Бутиной

Двое демократов из Палаты представителей конгресса США запросили администрацию о том, не упоминал ли Джон Болтон о своих контактах с россиянкой. Они указывают на публикации в СМИ, согласно которым, советник участвовал в оружейном форуме, который в 2013 году проводила Бутина.

Женщина арестована в США по обвинению в сговоре и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента Москвы.