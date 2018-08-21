Советника Трампа по безопасности заподозрили в связи с арестованной Марией Бутиной
Двое демократов из Палаты представителей конгресса США запросили администрацию о том, не упоминал ли Джон Болтон о своих контактах с россиянкой. Они указывают на публикации в СМИ, согласно которым, советник участвовал в оружейном форуме, который в 2013 году проводила Бутина.
Женщина арестована в США по обвинению в сговоре и работе в качестве незарегистрированного иностранного агента Москвы.
Комментарии4
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koshkaedu 21 августа 2018 | 05:45
В 2013 году Президентом был Барак Обама, а Джон Болтон - никто. Прокурор Мюллер должен открыть дело о сговоре (collusion) между Обамой и Москвой при посредничестве
мадемуазель Бутиной.
opiatnovyi63 21 августа 2018 | 06:03
Не совсем невинная овечка, оказывается, эта Бутина...
tv_victim 21 августа 2018 | 06:06
""Но буржуазная зараза
Там всюду ходит по пятам,
Опасайся пуще глаза
Ты внебрачных связей там.
Там шпиёнки с крепким телом:
Ты их в дверь — они в окно!
Говори, что с этим делом
Мы покончили давно."
В.С. Высоцкий. "Инструкция для выезжающих"....
yralez 21 августа 2018 | 06:14
Кому только не давала