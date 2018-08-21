Дональд Трамп намерен провести вторую встречу с Ким Чен Ыном

Как сообщает агентство Рейтер, он не привел деталей возможных переговоров, однако заметил, что у него «сложились прекрасные личные отношения» с лидером КНДР. Глава Белого дома отметил, что Северная Корея предприняла шаги по ядерному разоружению. Американо-корейский саммит прошел в Сингапуре в июне. По итогам встречи Трамп и Ким Чен Ын подписали документ, согласно которому Вашингтон готов предоставить Пхеньяну гарантии безопасности в ответ на полную денуклеаризацию полуострова.