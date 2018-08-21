Суд в Москве рассмотрит иск ФСО к актеру Леониду Ярмольнику, из-за ДТП, в котором пострадал автомобиль ведомства

За «Мерседес», разбитый в аварии на Кутузовском проспекте в прошлом году, ФСО просит взыскать 800 тысяч рублей. Как отмечает «Интерфакс», всего в ДТП, виновником которого был признан актер, пострадали несколько автомобилей. В иске утверждается, что страховка покрыла лишь часть ущерба по восстановлению машины.