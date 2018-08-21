МВД разработало нормы материального поощрения граждан, помогающих раскрыть преступление

Как пишет «Коммерсант», размер вознаграждения варьируется от нескольких тысяч до десятков миллионов рублей. По данным издания, чтобы прибегнуть к помощи населения, полиция будет размещать описания дел с указанием размера награды на официальном сайте. Деньги могут быть выплачены как наличными, так и переведены на счет. В МВД считают, что инициатива приведет к более активному сотрудничеству граждан с правоохранительными органами. В тоже время эксперты опасаются, что такая схема может обернуться злоупотреблениями со стороны самих полицейских, которые смогу привлечь к раскрытию преступлений своих доверенных лиц.