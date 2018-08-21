Следователи возбудили уголовное дело из-за публикации фотографии, оскорбившей губернатора Ульяновской области
Фотомонтаж, на которой Сергей Морозов изображен в образе Гитлера, появилась в комментарии к посту депутата Госдумы от КПРФ Алексея Куринного. Сообщение парламентария было посвящено требованиям главы региона привлечь к ответственности организаторов несанкционированного городского митинга против повышения пенсионной реформы. Как отмечает РБК, среди них был и сам парламентарий. При этом фото опубликовал не депутат, а другой пользователь фейсбука. По данным «Интерфакса», изображение, которое вызвало недовольство губернатора, ранее на одном из митингов публично демонстрировали представители КПРФ.
Комментарии1
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astet 21 августа 2018 | 04:37
А отчего губернатор,
если он такой обидчивый,
не повесился и не застрелился?
От обиды.