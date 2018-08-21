Все участники нападения на полицейских в Чечне были подростками

Младшему из них — 11 лет – сообщил ТАСС министр республики по нацполитике и информации Джамбулат Умаров. Накануне в разных районах региона были совершены три атаки на силовиков. Одна группа молодых людей напала на отделение полиции Шалинского района, другая на въезде в Грозный сбила сотрудников ГИБДД. Еще один подросток совершил подрыв. Один полицейский госпитализирован в тяжелом состоянии, жертв среди силовиков и гражданского населения нет.