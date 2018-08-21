Сборник хитов американской группы Eagles стал самым продаваемым альбомом всех времен в США

Количество реализованных копий пластинок достигло 38 миллионов. Данные Американской ассоциации звукозаписывающих компаний приводит «Ассошиэйтед пресс». Сборник хитов Eagles обогнал по этому показателю «Thriller» Майкла Джексона. Третье место в списке самых продаваемых занимает другой альбом группы – «Hotel California».