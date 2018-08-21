Москвичи смогут забронировать парковочное место у больницы при записи к врачу

Как рассказал «Эху» руководитель столичного Департамента транспорта Максим Ликсутов, соответствующий проект разрабатывается мэрией. Для этого нужно будет указать свой номер машины и можно будет заехать внутрь медучреждения при наличии там свободных мест. Он добавил, что Департамент старается создавать дополнительные парковки там, где возможно.