Турция пожаловалась в ВТО на повышение пошлин со стороны США

Речь идет о недавнем решении Дональда Трампа удвоить пошлины на сталь и алюминий для Анкары. Это привело к обвалу курса турецкой лиры. В обращении в ВТО подчеркивается, что эти меры не соответствуют положениям организации и соглашению по тарифам и торговле.

Отношения между двумя странами обострились в июле, после того как Вашингтон пригрозил Анкаре санкциями из-за отказа отпустить американского пастора Эндрю Брансона. В Турции его обвиняют в причастности к попытке государственного переворота.