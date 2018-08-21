Инспекторов ОБСЕ не допустили к заблокированному на Украине российскому судну

Об этом говориться в отчете специальной мониторинговой миссии. Как следует из сообщения, к танкеру сотрудников не пропустил представитель СБУ.

Российское судно «Механик Погодин» было задержано в порту Херсона 10 августа. Украинская сторона утверждает, что оно принадлежит компании, внесенной в санкционный список. Оператор танкера эти сведения опровергает. На борту находится экипаж из 12 человек.