Великобритания призывает Евросоюз обеспечить выполнение санкций против России

Об этом говорится в речи министра иностранных дел Джереми Ханта, с которой он сегодня выступит в Вашингтоне. Выдержки из текста распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства. В них упоминаются события в британском Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, а также ситуация вокруг Крыма. В речи содержится призыв встать «плечом к плечу с США» и единогласно реагировать на нарушения закона со стороны России. Хант встретится с высокопоставленными сотрудниками администрации США, а также выступит в Совбезе ООН