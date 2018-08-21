Певец Валерий Меладзе попросил власти Грузии предоставить ему гражданство
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на грузинское информационное агентство GHN. Артист обратился в Минюст страны после того, как в Грузии вступили в силу поправки, позволяющие восстановить гражданство, утраченное при получении паспорта другого государства. Это можно сделать до конца 2020 года. Меладзе – уроженец грузинского города Батуми.
Комментарии3
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neon001 21 августа 2018 | 02:17
но ведь лепс остается!
sparky 21 августа 2018 | 02:22
neon001: Да и Меладзе никуда не денется. Просто второе гражданство позволит легче получать визы для поездок по миру.
clandestino 21 августа 2018 | 02:52
Не иначе, как для того, чтобы в Крым не ездить. А что делать?