Чарльз Роули, пострадавший от отравления в британском Эймсбери, вновь госпитализирован

Газета «Гардиан» узнала о проблемах мужчины со зрением от его брата. При этом родственник отметил, что не знает, связано ли это с воздействием нервно-паралитических веществ. Ранее в Скотленд-ярде предположили, что Роули и его подруга отравились в конце июня «Новичком» — тем же агентом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью. Роули был выписан из больницы, а его спутница скончалась. Великобритания считает, что к инциденту причастна Россия. Кремль это отвергает.