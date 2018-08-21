Дональд Трамп готов рассмотреть снятие санкций, если Россия будет сотрудничать с США по Украине и Сирии. Об этом сообщило агентство Рейтер.

Часть американских ограничительных мер в отношении России была наложена по инициативе главы Белого дома, другие же санкции введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки» и не могут быть сняты без согласия Конгресса.