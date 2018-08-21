Дональд Трамп готов рассмотреть снятие санкций, если Россия будет сотрудничать с США по Украине и Сирии
Дональд Трамп готов рассмотреть снятие санкций, если Россия будет сотрудничать с США по Украине и Сирии. Об этом сообщило агентство Рейтер.
Часть американских ограничительных мер в отношении России была наложена по инициативе главы Белого дома, другие же санкции введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки» и не могут быть сняты без согласия Конгресса.
Комментарии6
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agamasat 21 августа 2018 | 02:14
Неужели Трамп имел ввиду возврат Крыма и упразднение лугандона? В противном случае, перспектив точно нет ни у Трампа, ни у путена.)
dmast79 21 августа 2018 | 02:18
agamasat: Да какая разница, что он имел в виду. Его дело предложить, наше дело - отказаться.
prade 21 августа 2018 | 02:20
dmast79: "Его дело предложить, наше дело - отказаться".
Ты тут ничего не решаешь. Поэтому не говори "мы". Откажется Путин, хотя это будет и во вред интересам России
davi__koloradov 21 августа 2018 | 02:27
В чем новость? Штаты и раньше заявляли, что "рассмотрят" снятие санкций после того, как рашка свалит за Крыма, Донбаса, и Сирии.
popyas 21 августа 2018 | 03:09
davi__koloradov: А ещё великая энэргетическая дЭржава
bervalano 21 августа 2018 | 02:39
Урррра!!!! Снимет!!!!!