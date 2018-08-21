Центробанк спрогнозировал темпы роста российской экономики не выше 2 процентов в год
В интервью газете The Wall Street Journal глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что даже в том случае, если цена на нефть поднимется до 100 долларов за баррель, «очень маловероятно», что экономика вырастет выше этих показателей. В интервью изданию Набиуллина также отметила, что проводимая Центробанком чистка российского финансового сектора почти завершилась.
Комментарии1
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shoorah 21 августа 2018 | 02:31
А можно ещё раз по-русски? Я так понял, что это если нефть вырастет до 100 американских рублей за бочку, то российская экономика вырастет на 2 процента. А если не вырастет?
Алё! Специалисты! У Ельцина нефть до 8 доходила. Роста, конечно, не было, но пенсионный возраст он не поднимал. Вот я бы посмотрел этих "экономистов" при 8-ми долларах за баррель. Ладно, даже при 12-ти или 20-ти. Но они тогда даже мэнээсами не были.