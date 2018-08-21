Следователи возбудили дело после гибели ребенка, запертого на три часа в автомобиле

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-секретаря подмосковного СК, жительница Ступина, приехавшая устраиваться на одно из предприятий города, оставила пятилетнего сына в машине, двери и окна которой были закрыты. Вернувшись, она обнаружила ребенка без признаков жизни. Следователи допрашивают очевидцев и осматривают место происшествия.