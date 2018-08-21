Следователи возбудили дело после гибели ребенка, запертого на три часа в автомобиле
Как сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-секретаря подмосковного СК, жительница Ступина, приехавшая устраиваться на одно из предприятий города, оставила пятилетнего сына в машине, двери и окна которой были закрыты. Вернувшись, она обнаружила ребенка без признаков жизни. Следователи допрашивают очевидцев и осматривают место происшествия.
Комментарии1
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monik_7 21 августа 2018 | 02:27
Как так!? Это ведь только пиндосы так поступют с российскими усыновленными детьми! А тут такая вся скрепная и духовная родного ребенека задраила. А может у нее гражданство США?