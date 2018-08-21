Два бывших сотрудника ракетно-космической корпорации «Энергия» были оправлены под домашний арест

Как пишет «Интерфакс», они признали вину по делу о мошенничестве. Другого фигуранта — экс-руководителя предприятия Алексея Белобородова посадили в СИЗО. Он считает себя невиновным.

По версии следствия, обвиняемые требовали с одного из подрядчиков РКК более 30 миллионов рублей за право участвовать в тендере «Энергии». Как сообщили в пресс-службе «Роскосмоса», все трое фигурантов дела были уволены с занимаемых должностей еще в пятницу.