Ряд улиц вблизи столичных мечетей перекроют в связи с празднованием Курбан-байрама

Закроют для движения автомобилей проезд у Московской соборной мечети и в районе Исторической мечети. Органичения будут действовать с 4 до 11 утра.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе столичного метрополитена, из-за ожидаемого увеличения пассажиропотока станция «Проспект мира» Кольцевой линии будет работать только на выход. Жителям и гостям Москвы порекомендовали использовать для спуска в подземку соседние станции.